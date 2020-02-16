Душанбе, , 12:45 — REGNUM Об аккредитации 108 международных наблюдателей на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана, которые пройдут 1 марта 2020 года, стало известно в ходе заседания Центральной комиссии по выборам и референдумам республики, которое прошло 13 февраля. Об этом 15 февраля сообщает национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».

Центральная избирательная комиссия аккредитировала международных наблюдателей для обеспечения прозрачности и открытости подготовки к выборам и в дальнейшем — при их проведении. Аккредитацию получили наблюдатели из стран СНГ, представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также — представители из ряда посольств, расположенных на территории республики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января 2020 года центральная избирательная комиссия начала регистрацию кандидатов в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана, которая завершилась 9 февраля 2020 года.