Триполи, , 12:42 — REGNUM Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Ливийскую национальную армию (ЛНА) в убийстве троих мирных граждан к востоку от Триполи, об этом 16 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По словам представителей ПНС, цитируемых изданием, военные похитили троих человек — двоих ливийцев и одного иностранного гражданина — и убили их в городе Мсаллата.

Представители ЛНА пока не прокомментировали данное обвинению, поэтому говорить о его достоверности преждевременно.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. Страна фактически расколота на несколько анклавов, причиной тому стало убийство лидера страны Муаммара Каддафи, произошедшее после вторжения вооруженных сил НАТО в страну.

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