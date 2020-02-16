Баку, , 11:53 — REGNUM 14 февраля 2020 г. в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заключительное заседание суда по делу талышского ученого, просветителя, журналиста и политика Фахраддина Абосзода (Аббасова). Суд под председательством бывшего следователя Министерства национальной безопасности по особо важным делам Фаига Ганиева признал талышского ученого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 281.2 УК АР («публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц»), ст. 283.1 УК АР («разжигание межнациональной розни»), ст. 274 УК АР («измена Родине»), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Срок отбывания наказания должен отсчитываться с 6 сентября 2018 года, когда талышский ученый был арестован в России по требованию азербайджанских властей. 27 февраля 2019 г. он был передан азербайджанским властям (впоследствии, 29 апреля Московский областной суд отменил это решение). Азербайджанский прокурор требовал для обвиняемого 17 лет заключения.

Приговор не вступил в законную силу. Защита может обжаловать его в течение 20 дней.

Днем ранее Фахраддин Абосзода (Аббасов) выступил с последним словом:

Уважаемый судья, я полностью согласен с прекрасным выступлением моего адвоката Ганги Ибрагимова. Только хочу добавить одну вещь: решение миграционной службы Российской Федерации от 27 февраля 2019 года о моей депортации было отменено решением Апелляционного суда от 29 апреля того же года. Замечу также, что 27 февраля меня в наручниках привели в Люберецкий городской суд, а после решения о депортации снова в наручниках привезли в аэропорт Шереметьево и передали двум сотрудникам спецслужб Азербайджанской Республики: один из них был молодой, второй — старый. Мне «посоветовали», чтобы я не шумел, иначе…

Меня привезли в сопровождении этих людей. В аэропорту Баку с меня сняли наручники, и передали сотрудникам Государственной службы безопасности.

Уважаемый судья, перед тем, как начать выступать с последним словом, я хочу обратить Ваше внимание на то, что принимающие участие в этом заседании мои братья и родственники много раз умоляли меня, много раз даже плакали и просили меня, чтобы я смягчил свои выступления, чтобы сделал свои мысли более лояльными правительству. Обращаясь к ним, я хочу сказать:

— Дорогие мои, если бы вам пришлось пережить все то, что пережил я, вы бы заняли в десять раз худшую позицию.

По этой причине мы перессорились с ними со всеми, обиделись друг на друга, даже стали врагами. Поэтому я остался в одиночестве в своей борьбе, в одиночку продолжил свою борьбу.

В ответ на обвинения прокурора хочу сообщить, что обвинение один в один повторяет материалы следствия. Прокурор, не затрудняя себе жизнь, полностью зачитал точку зрения следствия!

Обвинительное заключение следствия же строится на данных мною интервью, выступлениях. На этот счет есть даже заключение эксперта. Но заключение эксперта состоит из субъективных мыслей. Задачей эксперта является определить наличие в тексте призывов — «да» или «нет». А эксперт вместо этого пытается как юрист навязать следствию свои соображения!

[Судья прерывает выступление:

— Вы скажите свое последнее слово, а не проводите анализ выступления прокурора.

— Прокурор обвиняет меня, а я в ответ выступаю с последним словом.]

Уважаемый суд, отмечу и то, что в изоляторе постоянно нарушались мои права. С серьезной решимостью пытались создать препятствия подаче мной жалобы в Европейский суд по правам человека. Якобы моя жалоба была направлена в начале октября, у меня есть квитанции, но она почему-то до сих пор не дошла…

[Судья вновь прерывает выступление:

— Никто не нарушал Ваши права!

— Вы и сейчас их нарушаете! Не позволяете мне высказать свои мысли. И до этого я много раз хотел высказаться, а Вы прерывали мое выступление. Вы говорите, что создадите условия (для выступления) в конце. Но так и не дали мне слова. Поэтому я расскажу и о нарушении моих прав в ходе судебного процесса.]

Мои права нарушались с того дня, как меня привезли в Баку! В юриспруденции есть такой закон, что человек может быть привлечен к ответственности за свое действие один раз. Решением Сабаильского районного суда г. Баку от 14 июля 2018 года в отношении меня было принято решение об избрании меры пресечения в виде ареста. По этому решению меня в течение 6 месяцев содержали в Российской Федерации под арестом, после чего Генеральная прокуратура этой страны приняла решение об отказе от моей экстрадиции. После прибытия в Баку меня должны были доставить в суд. Но без какого-либо решения меня перевели в СИЗО. Только в июне месяце Сабаильский районный суд г. Баку принял решение о продлении срока ареста. Я не понимаю, какой срок они продлили, — срок, решения о котором не существует?!

Несмотря на то, что я подал апелляционную жалобу, ее якобы рассмотрели в течение 10 минут, и оставили в силе решение от 14 июля 2018 года. Замечу, что по этому решению я уже был лишен свободы в течение 6 месяцев в РФ. Поэтому долгое время, без какого-либо решения суда я был незаконно лишен свободы [в Баку].

Уважаемый суд, я, как и Вы, родился в обычной бедной деревенской семьей. В семье нас было 11 детей. Все дети трудолюбивые люди, крестьяне. Только я один в семье получил высшее образование. Всегда в семье, в деревне, в райцентре говорил на родном талышском языке. Любовь к родному языку у меня сформировалась с детских лет. В 1973 году я приехал в Баку и поступил в университет. После окончания университета мы вместе с одной группой были направлены в научную командировку в Москву. Вся группа развлекалась как хотела. Только я один занимался своим делом. По возвращении я написал учебники по политологии, создал фундамент политологической науки в республике!

Тогда хотели создать советский народ. А где же сейчас советский народ, где советская власть?! В результате национальной политики советское государство разрушилось, стерлось с исторической сцены! Меня обвиняют в том, что я в своих выступлениях сказал, что Азербайджанская Республика разрушится, в том, что я сказал, что проводимая сейчас в республике национальная политика закончится таким результатом. Читатели должны делать из этого выводы и принимать правильные решения!

Это я разрушаю это государство? Мне кажется, участвующие в этом заседании неграмотные, неквалифицированные кадры, предоставляющие первым лицам государства ложную информацию дабы понравиться им, ведут государство в тишину (небытие). Если я в одиночку могу разрушить государство, то такое государство заслуживает того, чтобы разрушиться!

Я считаю, что главным источником угрозы в этой области является Государственная служба безопасности. Где сейчас бывшие руководители этого органа?! Нариман Имранов арестован, Намик Аббасов уволен из-за своей непрофессиональной деятельности. Где Эльдар Махмудов? Судьба следующего вам известна!

[Судья, бывший сотрудник Министерства национальной безопасности (ныне — ГСБ), прерывает его, требует выступать «по существу»].

В 1989 году в университет прибыла иностранная делегация. Во время встречи с ними представляя меня и других преподавателей нетюркского происхождения сказали: «А это представители национальных меньшинств»! И я понял, что нас демонстрируют иностранной делегации в качестве экспоната. Как японцы показывают гостям домашнюю утварь: «Это наш холодильник, это наш телевизор…».

До 1992 года я всей своей деятельностью служил азербайджанскому народу. В том самом году группа молодых студентов пригласила меня на праздничное мероприятие по случаю Новруза, проводившееся на талышском языке в клубе Абилова. Только там я понял, насколько я несчастен, насколько я безразличен к судьбе народа, к которому принадлежу. Эти молодые ребята будто бы раскрыли мне глаза, напомнили мне наказ моей матери: «Сынок, постарайся не забыть, кто ты, к какому народу принадлежишь! Можешь предать меня, но не предай свой народ!». С тех пор я и занялся судьбой своего народа!

Вы думаете, что оказываете на меня давление, требуя для меня 17 лет заключения. Хотите, хоть убейте меня, хотите, осудите меня на 170 лет, я все равно не откажусь от своей борьбы! Из каждой капли моей крови, которая упадет на землю, появится еще сто талышей!

Вы обвиняете меня в сговоре с Исмаилом Шабановым и Забилем Магеррамовым. Да, мы [иногда] принимали участие в одних и тех же мероприятиях, выступали, они высказывали свои слова, я — свои. Каким образом Вы включили это в обвинительное заключение как сговор, красивый, симпатичный прокурор?

Забиль и сейчас открыл телевидение, транслирует передачи. И сейчас его тексты пишу я?! Вы ведь юрист. Существует такая наука как логика. При помощи какой логики Вы пришли к таким выводам? Что это за необразованность?!

Я и следствию сообщил, я давно прервал с ними всякие контакты, не проронил с ними ни слова. Я вел свою борьбу один, ценой собственной жизни! Я посвятил свою жизнь этой борьбе. Моя семья распалась, я тоскую по своим сыновьям. Мой отец, не выдержав произошедшего, почти сразу после событий 1993 года скончался. Из-за меня в Москве расстреляли моего 37-летнего брата, вскоре после чего скончалась моя мать, и я не смог поучаствовать даже в ее похоронах. После всего этого я продолжил свою борьбу с еще большей решимостью. Я оставался верен наказу своей матери!

Вы арестовали Н. Мамедова, убили его в тюрьме. Потом вы подбросили наркотические вещества кандидату физико-математических наук, чтецу Корана, человеку, совершающему намаз, простому чистому человеку Гилалу Мамедову и бросили его в тюрьму на 5 лет! Добавлю, что я полностью прервал всякую связь с Г. Мамедовым в 2002 году.

Это и есть ваша государственная политика, ваше братство, ваша национальная политика? Сколько вы сможете так управлять государством?

Меня обвиняют в связях с армянами, якобы я на каком-то видео появляюсь вместе с членами партии «Дашнакцутюн», с сотрудниками армянских спецслужб. Я сказал уважаемому красивому прокурору: «Назовите имя хотя бы одного из них». До сегодняшнего дня он так и не назвал для доказательства ни одного их имени! Меня обвиняют, что я назвал Карабах Арцахом. В международной практике есть такие термины: признанные и непризнанные ООН государства. Хотим мы того или нет (как бы не было горько, но это так) различные государства и международные организации сотрудничают с непризнанными государствами в различных сферах. И эти государства представляют себя как хотят! Например, есть государство Кипр. В 1974 году Турция напала и в северной части [острова] создала Турецкую Республику Северного Кипра. И сейчас все называют ее так. Азербайджан даже официально признал это государство. Но потом поняли, что это ошибочный шаг, и отказались от этой мысли! Скажем, этот человек представляет себе мне, как «Ганга» [показывает на адвоката]. Если я обращусь к нему с другим именем, я его оскорблю. Я помню, в учебнике по истории для 6-го класса 1964 года издания было написано, что XII—XIII века были периодом восхождения княжества Арцах! Даже сейчас некоторые азербайджанские историки, разъясняя этимологию слова «Арцах», пишут, что этот термин произошел от соединения слов «ар» и «сак», и утверждает, что это тюркское слово, обозначающее «сакский мужчина». Если так, то по какой логике использование слова «Арцах» может считаться преступлением?!

Меня обвиняют в призывах к расчленению государства. Скажем, президент И. Алиев в своих выступлениях не раз отмечал, что Ереван, Зангезур, Гёйча являются нашими историческими землями. Это разве призыв? Нет, это не призыв. Это мысль. Моей специальностью является высказывание мыслей, анализ. Любой человек свободен в высказывании своего мнения!

Меня обвиняют на основе секретных документов 5-го отдела Государственной службы безопасности. Адвокат справедливо заметил, что они не были изучены во время судебного следствия и не могут быть приняты в качестве доказательств.

Написанное там является ничем иным, как «болтовней в чайхане», написанной со слов живущего в Москве и вечно гуляющего с жучком Муруввата Гурбанова. Без документов и доказательств!

Мои права нарушались и со стороны суда — на каждом судебном заседании. Каждый раз, когда меня привозили на судебное заседание, по разным поводам меня минимум 30 минут держали в коридоре и постоянно задерживали начало судебных заседаний! Якобы «в зале суда рассматривается другое дело», «у нас нет комнаты ожидания». Это не мои проблемы, это ваши проблемы. Потрудитесь, решите свои проблемы!

[Судья 11 раз (по его собственным подсчетам) прервал выступление Фахраддина Абосзода (Аббасова) и не позволил завершить его. Трижды адвокат возразил судье, указав на то, что талышский ученый говорит по существу дела, и потребовал разрешить ему продолжить. Однако судья все равно продолжал прерывать выступающего и дальше].