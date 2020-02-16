Нью-Дели, , 12:20 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар призвал Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны, об этом 16 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление последовало в ответ на слова президента Турции Реджепа Эрдогана о поддержке Пакистана в кашмирском вопросе.

Эрдоган посетил Исламабад с двухдневным официальным визитом и выразил солидарность с пакистанской политикой в отношении индийского штата Джамму и Кашмир.

Напомним, в августе 2019 года власти Индии приняли решение лишить штат Джамму и Кашмир особых прав, что вызвало резкую реакцию со стороны ряда исламских стран, в первую очередь со стороны Пакистана.

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