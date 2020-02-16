Анкара, , 12:12 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна больше не допустит бойни в сирийском Идлибе, об этом 15 февраля он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«На прошлой неделе наши военные также подверглись нападению. Мы понесли потери. Мы предприняли ответные меры и будем продолжать это делать», — заявил Чавушоглу.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что союзники и партнеры Анкары будут оказывать давление на «режим» и его сторонников.

Напомним, вооруженные силы Турции оказывают поддержку террористическим группировкам в сирийском Идлибе. Поставляя им оружие, а также военную технику.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган обсудил с Трампом Идлиб и Ливию