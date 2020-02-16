Варшава, , 10:15 — REGNUM Французские средства массовой информации занижают роль поляков в важнейших битвах Второй мировой войны, передает польский портал Kresy.pl.

Издание сообщает о выходе на американском телеканале National Geographic документального фильма «Апокалипсис. Вторая мировая война», снятом французским телеканалом France 2. В нем вымарывается взятие силами 2-го корпуса генерала Владислава Андерса монастыря Монте-Кассино. Напомним, что 19 мая 1944 года войска антигитлеровской коалиции прорвали немецкую оборону под Монте-Кассино, начали наступление на Рим и овладели им 4 июня 1944 года. В трактовке французских документалистов именно французские военные покорили Монте-Кассино, в то время как польские подразделения были у них на подхвате.

В эпизоде, рассказывающем о Фалезской операции (сражение между союзниками и Германией 12−21 августа 1944 года, имевшем решающее значение для успеха Нормандской операции), не упоминается 1-я бронированная дивизия генерала Станислава Мачека, которая «сыграла ключевую роль» в разгроме немецких войск.

Фильм говорит об приостановке наступления Красной армии в июле 1944 года в предместьях Варшавы на восточном берегу Вислы. Однако, пишет портал, не поясняются причины этого, и нет ни слова о Варшавском восстании. Зато много времени посвящено Парижскому восстанию 19 — 25 августа 1944 года, где за оружие взялось Сопротивление.

«В последние месяцы искажения польской истории стали очень частыми», — констатируют Kresy.pl.