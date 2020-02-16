Анкара, , 10:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирийской Арабской Республике, а также Ливии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган и Трамп обменялись мнениями о способах прекращения кризиса в сирийской провинции Идлиб. Они оба сошлись во мнении, что действия вооруженных сил Сирии, проводящих контртеррористическую операцию на собственной территории в Идлибе является совершенно с их точки зрения «недопустимыми».

Кроме того, в ходе разговора Эрдоган подчеркнул важность ургулирования ситуации в Ливии. Обсуждалось также и экономическое взаимодействие США и Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции уже давно вынашивают планы по отторжению части провинции Идлиб от Сирии. В этом деле Анкара не гнушается ничем, даже поддержкой террористических группировок.

В рамках соглашения с Россией Турция обязалась поддерживать режим прекращения огня в Идлибе, объявленном зоной деэскалации. на деле же террористические группировки пользовались турецким военным присутствием как прикрытием от возмездия со стороны сирийской армии, которую они постоянно атаковали с территории Идлиба.

Эта ситуация не могла продолжаться долго и сирийские правительственные войска перешли в наступление, громя террористов.

Теперь Турция предпринимает неубедительные попытки представить дело так, как будто сирийские войска атакую мирное население.