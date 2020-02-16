Москва, , 08:16 — REGNUM Страны — члены Европейского союза попали в собственную ловушку, когда ввели санкции против Российской Федерации. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности признал, что антироссийские санкции не принесли ничего позитивного ни ЕС, ни России.

Сенатор Пушков обратил внимание на слова Макрона и решил их уточнить.

«Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают. Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку», — пишет Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны ЕС ввели против России санкции из-за Крыма и Донбасса во многом под давлением США. При этом ситуацию в Крыму и Донбассе спровоцировали именно действия западных стран, которые дирижировали государственным переворотом в Киеве в феврале 2014 года.

Стоит отметить, что за прошедшие годы Россия не изменила своей политики под давлением санкций, несмотря на то, что они постоянно ужесточаются.