Москва, , 08:02 — REGNUM В российском публичном акционерном обществе «Газпром» прокомментировали слова министра энергетики США Дэна Бруйетта, который заявил, что Россия никогда не сможет достроить «Северный поток — 2». Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Газпрома Сергея Куприянова.

Напомним, что Бруйетт в интервью американскому агентству Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия не сможет сама достроить газопровод «Северный поток — 2», так как не обладает необходимыми технологиями.

«Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий», — сказал он.

При этом он добавил, что Россия вряд ли сможет в скором времени овладеть необходимыми технологиями для того, чтобы быстро проложить оставшийся участок «Северного потока — 2».

«Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие их действия последуют. Но не думаю, что это столь же просто, как сказать: «Что ж, мы почти у цели, осталось только все закончить», — сказал глава министерства энергетики США.

Официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов так прокомментировал слова Бруйетта:

«Никогда не говори никогда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не все на Западе разделяют мнение Бруйетта. Так, глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток — 2», для это ей просто нужно подходящее судно для укладки труб. Он также добавил, что для укладки труб на не очень большую глубину не требуются какие-то супертехнологии.