Мюнхен, Германия, , 07:43 — REGNUM На новый этап перешли переговоры с Россией о заключении мирного договора. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги после встречи в Мюнхене с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передаёт NHK.

Министр также отметил, что сейчас по важнейшим положениям переговоров стороны не противостоят друг другу, а, наоборот, приступают к доброжелательному обсуждению.

Как сообщало 15 февраля ИА REGNUM, Лавров встретился со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

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