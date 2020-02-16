Мюнхен, Германия, , 07:11 — REGNUM Министры иностранных дел пяти стран в ходе Мюнхенской конференции по безопасности потребовали от Ирана быстрее выплатить компенсации семьям погибших на сбитом Boeing в Тегеране. Об этом заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, передаёт телеканал CBC.

«Мы настойчиво потребовали от Ирана срочной выплаты компенсаций семьям погибших в соответствии с международными стандартами», — сказал министр.

Он также добавил, что «компенсации должна быть одинаковыми для всех», выплаты семьям должны начаться как можно быстрее.

Как сообщало 15 февраля ИА REGNUM, на Мюнхенской конференции по безопасности главы внешнеполитических ведомств Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании провели общую встречу, посвященную ходу расследования крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном 8 января.

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