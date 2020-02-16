Пхеньян, 16 февраля 2020, 07:01 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые после трех недель отсутствия в публичном пространстве принял участие в церемонии празднования годовщины рождения своего отца Ким Чен Ира, сообщает ЦТАК.
День рождения бывшего северокорейского лидера является в КНДР национальным праздником, Днем сияющей звезды. 78-ю годовщину со дня рождения отца Ким Чен Ын отметил минутой молчания в его усыпальнице.
Последний раз на публичном мероприятии Ким появлялся во время празднования Нового года по лунному календарю 22 января. Такое длительное отсутствие лидера КНДР на публике связывают с опасностью заражения новой коронавирусной пневмонией. В Северной Корее не было зафиксировано ни одного нового случая заражения вирусом, между тем власти КНДР заявили о продлении 30-дневного карантинного периода для людей с симптомами и прибывающих в страну иностранцев.