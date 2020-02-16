Анкара, , 06:37 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь потребовал вывода сирийских правительственных войск за границу согласованной с Москвой димилитаризованной зоны. Соответствующее заявление президент сделал в субботу, 15 февраля, сообщает Reuters.

Отвод правительственных войск президента Сирии Башара Асада турецкий лидер назвал единственным решением конфликта в Идлибе. «В противном случае мы справимся с этим до конца февраля», — пригрозил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что готов к активным военным действиям. «Пока мы не очистим Сирию от террористических организаций и жестокости режима, нам будет нелегко», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выступая на Мюнхенской конференции по безопасности глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил приверженность российско-турецким договоренностям о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, подчеркнув при этом важность отделения террористов от «нормальной оппозиции».