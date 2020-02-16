Москва, 16 февраля 2020, 06:10 — REGNUM В Газпроме не разделили уверенность министра энергетики США Дэна Бруйета по поводу неспособности России самостоятельно завершить строительство трубопровода «Северный поток — 2». Комментарий главы пресс-службы энергетической компании Сергея Куприянова приводит РБК.
«Никогда не говори никогда», — ответил Бруйету Куприянов.
Напомним, после введения Вашингтоном санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве новой ветки «Северного потока», швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве, и ее суда-трубоукладчики покинули место работы. Москва уверена, что сможет завершить строительство самостоятельно. Так, российское судно «Академик Черский» вышло из порта Находка. После определенного «апгрейда» судно сможет продолжить брошенную швейцарцами, работу уверены эксперты.