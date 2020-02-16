Дамаск, , 05:07 — REGNUM Развернуть дополнительные пропускные пункты для вывода беженцев, понадобилось в целом ряде населённых пунктов провинции Идлиб. Об этом рассказал РИА Новости руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Пункты для вывода беженцев оборудовали в населенных пунктах Хабит, Мизнас, Бжарез, Маарет-Эн-Нууман провинции Идлиб.

Как сообщало 15 февраля ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер США Дональд Трамп обсудили прекращение военного кризиса в Сирии и подчеркнули недопустимость атак в Идлибской зоне деэскалации.

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