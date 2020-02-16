Минск, , 04:31 — REGNUM Формальные процедуры необходимые для назначения посла Белоруссии в США практически завершены. Об этом рассказал глава МИД страны Владимир Макей в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

В настоящий момент кандидатура посла находится на рассмотрение президента.

«Думаю, в ближайшее время завершим внутренние процедуры. По заверению американской стороны, они тоже готовы в ближайшие несколько месяцев направить посла», — сказал чиновник.

По мнению главы МИД, это «хороший сигнал» для белорусско-американских отношений. При этом министр добавил, что Минск не намерен «ни с кем дружить против кого-то».

Как сообщало 14 февраля ИА REGNUM, на полях Мюнхенской конференции по безопасности прошла встреча заместителей внешнеполитических ведомств Белоруссии и США.

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