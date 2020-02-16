Абуджа, , 03:31 — REGNUM Жертвами вооруженных бандитов в северо-западном нигерийском штате Кацина стали 30 мирных жителей, сообщила 15 февраля Nigerian Tribune со ссылкой на местную полицию.

Как стало известно, боевики на мотоциклах атаковали деревни Дабкар и Цаува. В результате 21 местный житель погиб при поджоге жилых домов. Еще девять человек были застрелены бандитами.

Сообщается также, что террористы унесли с собой запасы продовольствия и угнали скот.

Несколько дней назад подобное преступление произошло недалеко от города Майгодури в штате Борно, где в результате нападения боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты около трех десятков человек.

Напомним, радикальные исламисты из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присягнули на верность лидерам террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За последние 10 лет на севере Нигерии было убито около 30 тысяч человек.