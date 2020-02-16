Мюнхен, Германия, , 03:29 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, выразил стремление поддерживать и далее «ядерную сделку» с Ираном. Об этом глава дипломатии ЕС написал на своей странице в Twitter.

По словам Борреля, как координатор он намерен «выслушивать все стороны и сохранить ядерную сделку».

Как сообщало 4 февраля ИА REGNUM, Боррель заявил, что власти Евросоюза хотели бы, чтобы ядерная сделка с Ираном оставалась в силе.

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