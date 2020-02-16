Киев, 16 февраля 2020, 02:51 — REGNUM В правящей партии Украины «Слуга народа» решили отказаться от политических крайностей и стать «партией активного центризма», заявил председатель партии Александр Корниенко на прошедшем съезде партии.
В партии также наделили новый курс эпитетами «креативный» и «украинский». А соответствующие изменения целесообразно отразить в уставе организации, считает председатель.
Основная идея «украинского центризма» заключается в отстаивании интересов человека, заявил Корниенко.