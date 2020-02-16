Сана, , 02:27 — REGNUM В результате авиудара по месту падения сбитого хуситами военного самолета погиб 31 мирный житель и еще 12 человек получили ранения, сообщает Xinhua со ссылкой на координатора ООН по гуманитарным вопросам в Йемене.

Сообщается, что целью авиаудара была группа местных жителей, собравшихся на месте падения самолета «Торнадо» возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хуситы заявили о том, что их вооруженным силам удалось сбить военный самолет коалиции.

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