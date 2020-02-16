Варшава, , 00:46 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил несогласие с президентом Франции Эммануэлем Макроном в оценке антироссийских санкций. На брифинге Мюнхенской конференции по безопасности глава польского МИД заявил, что санкции необходимо продолжать несмотря на растущие экономические издержки ЕС.

«Пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права мы должны вместе действовать в направлении того, чтобы заставить ее это сделать, хотя бы показать наше недовольство», — сказал польский министр.

Как сообщало 15 февраля ИА REGNUM, Чапутович заявил, что РФ представляет собой «серьезную угрозу» и действует «в ущерб интересам Запада» и демократии. Поэтому ЕС и США должны объединить усилия против России.

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