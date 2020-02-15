Рига, , 23:58 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Латвии выразил недоумение решением окружного суда Дании, которое может привести к экстрадиции гражданки Латвии Кристины Мисане в ЮАР. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил представитель латвийского внешнеполитического ведомства Янис Бекерис.

По его словам, ситуация в огромной степени осложняет отношения между двумя государствами. Уважая решение и независимость датского суда, для министерства иностранных дел Латвии остаются непонятными причины — почему гражданка Латвии не освобождена, а до сих пор находится под стражей.

МИД Латвии пообещал задействовать все инструменты, чтобы выдача Мисане ЮАР не произошла.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Окружной суд Дании, рассмотрев просьбу Мисане об освобождении, оставил её под стражей. Таким образом, Мисане может быть выдана ЮАР до 20 февраля. В ЮАР, где её обвиняют в похищение детей, Кристине Мисане грозить тюремное заключение сроком на 15 лет.