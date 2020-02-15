Баку, , 23:28 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об условиях начала переговоров с Нагорным Карабахом, об этом он заявил 15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ильхам Алиев

Диалог может начаться в том случае, утверждает Алиев, если власти Армении перестанут спонсировать регион и выведут оттуда своих военных.

«Мы не собираемся с ними разговаривать. Мы говорим с агрессором. Мы готовы говорить с Нагорным Карабахом в случае, если Армения прекратит финансировать это нелегальное образование», — отметил Алиев.

Алиев считает, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, однако власти Армении придерживаются иного мнения. Территориальный спор отравляет отношения между двумя государствами на протяжении десятилетий.