Берлин, , 23:18 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим китайским коллегой Ван И обсудил вопросы двусторонних отношений и ход подготовки встречи глав внешнеполитических ведомств России, Индии и Китая. Об этом 15 февраля сообщается на сайте российского ведомства.

«В беседе был обсужден ряд тем двусторонней повестки дня с акцентом на предстоящие контакты на высшем уровне. (…) Состоялся традиционно доверительный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры дипломатов еще раз подтвердили совпадение позиций и оценок по ряду ключевых вопросов, что является залогом эффективности отношений между Россией и Китаем, а также обеспечивает высокую степень взаимодействия ведомств двух стран по «формированию более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на открытии Мюнхенской конференции по безопасности президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал главные угрозы миру, к которым он отнес Россию, Китай и США. Так, он обвинил Россию в насильственном смещении границ, Китай — в выборочном принятии международного права, а США — в отходе от идей международного сотрудничества.

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