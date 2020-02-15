Москва, , 23:06 — REGNUM В Госдуме считают сомнительной инициативу министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании нового формата для стабилизации в Ливии при участии Германии, Франции, Великобритании и Италии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

«Инициатива министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании нового формата для стабилизации в Ливии при участии «евротройки» (Германия, Франция, Великобритания) и Италии, на мой взгляд, может быть сомнительна с точки зрения достижения результатов. Предлагается слишком забюрократизированный механизм, никакой пользы пока не просматривается», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Кроме того, по его мнению, определять будущее Ливии должны сами ливийцы. Любые форматы, создаваемые без их согласия и участия, не способны стать по настоящему эффективными.

«С этой точки зрения необходимо продолжать взаимодействие на примере «московских встреч», а также в рамках переговоров в формате «5+5» на женевской площадке», — уверен Слуцкий.