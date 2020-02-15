Берлин, , 23:00 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 15 февраля сообщается на сайте МИД России.

«Был проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, включая график политического диалога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные международные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене выразил надежду на то, что встреча с российским коллегой «позволит им углубить и продвинуть вперед двусторонний диалог», в том числе и по вопросам заключения мирного договора.

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