Мюнхен, Германия, , 22:33 — REGNUM Российская Федерация, у которой нет «соответствующих технологий», не сможет достроить «Северный поток — 2». Об этом сообщил министр энергетики США Дэн Бруйетт в интервью агентству Bloomberg.

«Они (российская сторона) не смогут (достроить «Северный поток — 2»)», — сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр.

По его словам, власти США «посмотрят, что можно сделать», если российская сторона разработает соответствующую технологию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что российская сторона вполне может достроить газопровод «Северный поток — 2». По его словам, нужно лишь найти подходящее судно, а для укладки труб на небольшую глубину никакие супертехнологии не требуются.

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