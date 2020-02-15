Мюнхен, Германия, , 22:22 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о продолжении поддержки Китая в борьбе с коронавирусом, высказывание было сделано 15 февраля во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Хотел бы подтвердить нашу солидарность с китайским народом и руководством в связи с усилиями по устранению эпидемии коронавируса», — отметил Лавров.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка коронавируса. С тех пор от инфекции скончались свыше 1 тыс. 500 человек, свыше 66 тыс. заразились.