Париж, 15 февраля 2020, 22:17 — REGNUM Правоохранительные органы Франции задержали художника-акциониста из России Петра Павленского, который ранее опубликовал и распространил в сети компрометирующее видео с участием кандидата в мэры Парижа от правящей партии «Республика на марше» Бенжамена Гриво. Об этом 15 февраля сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник.
Отмечается, что Павленский разыскивался полицией Франции со 2 января, ему вменяется «причинение ущерба в составе организованной банды».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в мэры Парижа от правящей партии «Вперед, республика!», которую основал президент Франции Эммануэль Макрон, Бенджамин Гриво отказался от участия в выборах и снял свою кандидатуру после публикации видео интимного характера с его участием и переписки с девушкой, в которой он называет свою семью «тюрьмой».
Компромат на политика был размещен в социальных сетях и на нескольких сайтах художником из России Петром Павленским, который эмигрировал во Францию в 2017 году. По его словам, основным мотивом размещения материалов в сети является лицемерие Гриво, который в предвыборной кампании выступал за традиционные семейные ценности.
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