Париж, , 22:17 — REGNUM Правоохранительные органы Франции задержали художника-акциониста из России Петра Павленского, который ранее опубликовал и распространил в сети компрометирующее видео с участием кандидата в мэры Парижа от правящей партии «Республика на марше» Бенжамена Гриво. Об этом 15 февраля сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник.

Пётр Павленский Ольга Иващенко

Отмечается, что Павленский разыскивался полицией Франции со 2 января, ему вменяется «причинение ущерба в составе организованной банды».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в мэры Парижа от правящей партии «Вперед, республика!», которую основал президент Франции Эммануэль Макрон, Бенджамин Гриво отказался от участия в выборах и снял свою кандидатуру после публикации видео интимного характера с его участием и переписки с девушкой, в которой он называет свою семью «тюрьмой».

Компромат на политика был размещен в социальных сетях и на нескольких сайтах художником из России Петром Павленским, который эмигрировал во Францию в 2017 году. По его словам, основным мотивом размещения материалов в сети является лицемерие Гриво, который в предвыборной кампании выступал за традиционные семейные ценности.

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