Берлин, , 21:59 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия представляет собой «серьезную угрозу» и действует «в ущерб интересам Запада» и демократии. Об этом 15 февраля он сообщил на брифинге в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

На заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что санкции, введенные против России, не принесли должных результатов и нанесли прежде всего серьезный ущерб гражданам Европейского союза (ЕС), польский дипломат ответил, что Варшава не разделяет данную позицию и считает сохранение ограничительных мер в отношении России целесообразным, так как Москву необходимо «заставить» действовать в рамках соблюдения международного права.

«Мы считаем, что Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, прежде всего с США», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Польши.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал Россию организовать визит польской делегации в Смоленск для того, чтобы отметить 80-ю годовщину событий в Катыни.

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