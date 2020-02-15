Мюнхен, Германия, , 21:33 — REGNUM Россия не руководит войной в Ливии «на самом высоком уровне». Об этом, как передает ТАСС, заявил 15 февраля спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Это (заявления Реджепа Тайипа Эрдогана) не соответствует действительному положению дел, — сказал дипломат. — Не знаю, откуда он это взял».

Напомним, 15 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам на борту самолета, возвращающегося из Пакистана, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.

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