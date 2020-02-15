Берлин, , 21:20 — REGNUM Известный российский журналист Владимир Соловьев задал вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу выборов в Крыму, об этом 15 февраля было сказано во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Риторический вопрос был произнесен в ответ на заявления Зеленского о желании провести в Крыму местные выборы осенью 2020 года.

«А как Зеленский собирается это сделать, он не уточнил?», — задался вопросом журналист, ответ на который, очевидно, не требовал ответа.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году на основе референдума. Власти Украины не признали референдум, который был проведен в соответствии со всеми нормами международного права.