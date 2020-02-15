Москва, , 20:47 — REGNUM В митинге в Москве, согласованном со столичными властями, приняли участие около 300 человек. Об этом сообщили 15 февраля в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

«В … публичном мероприятии в центре столице приняли участие около 300 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что охрану общественного порядка и безопасности граждан обеспечили сотрудники полиции и представители Росгвардии.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля в Москве состоялся митинг с требованиями — поправки, готовящиеся в Конституцию, должны отражать не только второстепенные, но и наиболее важные аспекты жизни страны и быть приняты только на всенародном референдуме.

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