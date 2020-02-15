Варшава, , 20:46 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал Россию организовать визит польской делегации в Смоленск для того, чтобы отметить 80-ю годовщину событий в Катыни, об этом 15 февраля дипломат заявил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Так же 10 апреля 2020 года будет отмечаться 10-я годовщина крушения самолета Ту-154М с политическим руководством Польши на борту.

«Мы ждем ответ. Думаю, российская сторона ознакомится с этой нотой и по дипломатическим каналам, через посольство, передаст нам ответ», — отметил министр говоря о том, что просьба была уже направлена по специальным каналам.

Напомним, 10 апреля 2010 года польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским разбилась недалеко от Смоленска. Лайнер следовал в Катынь на памятные мероприятия. Причиной трагедии стали сложные погодные условия.