Анкара, , 20:23 — REGNUM Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии. Об этом 15 февраля он сообщил журналистам на борту самолета, возвращающегося из Пакистана.

Данное заключение Эрдоган сделал по некой виденной им фотографии, на которой, по его словам, запечатлены находящиеся в одном помещении высокопоставленные военные чиновники России — министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба ВС Валерий Герасимов с главой Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и человеком, который, по утверждению лидера Турции, является руководителем ЧВК «Вагнера».

»И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей (с «Вагнером»). В настоящее время Россия руководит войной (в Ливии) на самом высоком уровне», — заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Напомним, ранее в средствах массовой информации США распространились сообщения о якобы присутствии российских наемных военных на территории Ливии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сообщения о нахождении «российских наемников» в Ливии слухами. По его словам, Россия относится к тем странам, которая имеет отношения «с Сарраджем, и с Салехом, и с Хафтаром, с Гвейлом, с другими персонажами политического ландшафта» Ливии.

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