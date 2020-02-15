Берлин, , 19:52 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг обвинения в адрес командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в сепаратизме, соответствующее заявление было сделано 15 февраля в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Халифа Хафтар Magharebia

С точки зрения главы российского внешнеполитического ведомства, Хафтар не сепаратист, а один из участников конфликта.

«Хафтар — это не символ сепаратизма, это признанная мировым сообществом, включая участников Берлинской конференции и включая Совет Безопасности, сторона в конфликте, который был начат с разрушения государства под названием Ливия в результате абсолютно незаконной акции, предпринятой Североатлантическим альянсом в 2011 году», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что целью политики России в Ливии является помощь ее гражданам восстановить то, что было разрушено странами НАТО.

Напомним, в 2011 году страны-члены альянса вторглись на территорию Ливии, что стало причиной убийства ее лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время государство расколото на два анклава, сражающихся между собой.