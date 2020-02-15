Берлин, , 20:03 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон возглавляет коалицию из 59 стран по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 15 февраля он сообщил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности

«США поддерживают усилия Организации американских государств в возрождении ее институтов, мандата, наращивании эффективности. Мы возглавляем коалицию 59 стран по свержению Мадуро и уважению воли венесуэльского народа», — отметил Помпео.

Напомним, к коалиции по свержению президента Венесуэлы примкнули страны Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств, а также большинство стран Европейского союза. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Китай, Турция, Куба, Иран, Никарагуа и Сирия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к мировому сообществу с призывом поддержать обращение Каракаса в Гаагский трибунал в связи с односторонними санкциями, применяемыми США.

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