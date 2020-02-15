Берлин, , 19:44 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике стремление поставить под свой контроль секретариаты международных организаций некоторыми странами, об этом 15 февраля он заявил выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

С точки зрения главы внешнеполитического ведомства, подобные «игры» мешают объединению усилий мирового сообщества в решении насущных проблем.

«Масштаб глобальных вызовов настолько велик, что справиться с ними государства могут, только объединив усилия и неукоснительно соблюдая принципы подлинной многосторонности», — заявил Лавров.

В качестве примера министр привел ситуацию в Организации по запрещению химического оружия.