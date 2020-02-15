Берлин, , 20:02 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком пути разрешения кризисов на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом 15 февраля сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Был проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования кризисов и конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и в Африке с упором на задачи обеспечения стабильности в Дарфуре и в Южном Судане», — говорится в сообщении.

Кроме этого, дипломаты обсудили вопросы двухсторонних отношений по сотрудничеству в различных областях, включая торгово-экономическую, инвестиционную и гуманитарную сферы, «а также укрепление взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках ООН».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия, в рамках международного права, будет продолжать взаимодействие с партнерами по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, севере Африки и в зоне Персидского залива.

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