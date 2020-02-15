Мюнхен, Германия, , 19:38 — REGNUM В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании провели совместную встречу, посвященную ходу расследования крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном 8 января. Об этом 15 февраля сообщается на официальном сайте МИД Украины.

Отмечается, что данные страны входят в состав международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета украинской авиакомпании, в ведении которой находятся вопросы по выполнению рамочных условий сотрудничества с Ираном, достигнутых 16 января в Лондоне.

Кроме этого, в ходе встречи группы в Мюнхене было подготовлено письмо, которое планируется передать главе внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифи, «в котором повторно делается упор на необходимости обеспечения завершения расследования, привлечения к ответственности виновников, прозрачности и обеспечения правосудия для семей и близких жертв трагедии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не намерен передавать бортовой самописец сбитого авиалайнера компании МАУ другим странам.

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