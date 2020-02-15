Анкара, , 19:14 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Белого дома США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 15 февраля в пресс-службе администрации турецкого главы государства.

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидеры двух стран, отмечается в сообщении пресс-службы, наряду с двусторонними отношениями обсудили региональные процессы.

Кроме того, Эрдоган и Трамп обсудили вопрос скорейшего прекращения кризиса на северо-западе Сирии и подчеркнули недопустимость атак в Идлибской зоне деэскалации.

Напомним, 14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV заявил, что турецкие военные находятся в Идлибе, чтобы спасти жизни 4 млн местных жителей.

Читайте также: Эрдоган назвал цель Турции в Идлибе