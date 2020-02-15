Мюнхен, Германия, , 19:14 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к прекращению культивирования страхов по поводу «российской угрозы», об этом он заявил 15 февраля выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сергей Лавров Mid.ru

«Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома «российской угрозы» и вспомнить о том, что нас объединяет», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в международном сообществе наблюдается кризис доверия, поэтому вышеуказанные «страхи» его только усугубляют.

Лавров добавил, что для нормализации ситуации, политические субъекты должны исходить из принципа равенства, зафиксированного в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года.