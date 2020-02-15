Мюнхен, Германия, 15 февраля 2020, 19:14 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к прекращению культивирования страхов по поводу «российской угрозы», об этом он заявил 15 февраля выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома «российской угрозы» и вспомнить о том, что нас объединяет», — отметил Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в международном сообществе наблюдается кризис доверия, поэтому вышеуказанные «страхи» его только усугубляют.
Лавров добавил, что для нормализации ситуации, политические субъекты должны исходить из принципа равенства, зафиксированного в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года.