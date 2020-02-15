Берлин, , 19:03 — REGNUM Россия, в рамках международного права, будет продолжать взаимодействие с партнерами по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, севере Африки и в зоне Персидского залива. Об этом 15 февраля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что со стороны России содействие мирному урегулированию ситуации в Сирии будет, как и прежде, осуществляться в рамках астанинского формата и механизмов ООН, кроме этого, будут предприниматься усилия по сближению подходов двух конфликтующих сторон в Ливии «в качестве единственного пути восстановления разрушенной НАТО государственности этой страны».

»На устойчивую нормализацию региональной обстановки нацелена российская Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива», — отметил Лавров.

Глава МИД России также уточнил, что разрешение конфликта между Израилем и Палестиной должно основываться на справедливости и с учетом уже достигнутых международных правовых договоренностей.

«Будем отстаивать неприемлемость подмены юридически обязывающих решений по иранской ядерной программе нелегитимными односторонними акциями», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская и турецкая стороны осуществляют поиск путей по выполнению договорённостей по сирийской провинции Идлиб.

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