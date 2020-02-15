Чебоксары, , 18:48 — REGNUM В правительстве Чувашии — очередное назначение. Пост главы гостехнадзора занял 56-летния Владимир Дмитриев, который ранее возглавлял ведомство, а последние полтора года работал сити-менеджером самого крупного сельского района республики. Соответствующий указ подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

14 февраля Владимир Димитриев покинул пост главы администрации Чебоксарского района и перешёл работать начальником государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники — главным государственным инженером-инспектором Чувашии.

Отметим, что в 2006—2016 годах он уже возглавлял ведомство, а затем два года работал заместителем главы администрации Чебоксарского района, также исполняя обязанности сити-менеджера. В мае 2018 года он возглавил муниципалитет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля у вновь созданного министерства промышленности и энергетики появился руководитель, который будет исполнять обязанности «на период проведения организационно-штатных мероприятий по образованию». Должность занял Игорь Воропаев, который в команде первого президента Чувашии Николая Федорова работал руководителем секретариата председателя Кабинета министров.