Берлин, , 18:45 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает тесные контакты с Вашингтоном по поводу ситуации в Сирии, об этом 15 февраля он рассказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главная сложность, помимо ситуации в Идлибе, заключается в деятельность сепаратистских группировок.

«Помимо идлибской проблемы, самая главная сложность заключается в том, что происходит на восточном берегу Евфрата, где тот самый суверенитет грубейшим образом попирается, где создаются параллельные органы власти с очевидным прицелом на сепаратизм», — подчеркнул Лавров.

Об этом, как отметил министр, российские дипломаты постоянно разговаривают со своими американскими партнерами.

Напомним, Россия оказывает поддержку президенту Сирии Башару Асаду в борьбе с терроризмом. Москва постоянно подчеркивает, что выступает за территориальную целостность государства.