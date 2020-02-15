Берлин, , 18:50 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о попытках найти путь к выполнению договоренностей с Турцией по сирийской провинции Идлиб. Заявление об этом 15 февраля он сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в соответствии с договоренностями в Идлибе должен быть обеспечен режим прекращения огня и создание демилитаризованной зоны.

«Но самое главное — отмежевание нормальной оппозиции от террористов», — подчеркнул Лавров.

Дипломат отметил, что ситуация осложняется тем, что террористы пытаются использовать мирное населения в качестве живого щита.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган, не приведя никаких доказательств, обвинил Москву и Дамаск в атаках на мирных жителей в Идлибе.

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