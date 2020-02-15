Чебоксары, , 18:30 — REGNUM В республике сменился лидер отделения «Справедливой России». Врио главы Чувашии Олег Николаев сегодня, 15 февраля, сложил с себя полномочия руководителя регионального отделения партии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кадровые решения были приняты на республиканской конференции справороссов. Олег Николаев, который возглавлял региональное отделение «Справедливой России» немногим более года, сложил с себя полномочия руководителя. Николаев пробыл на конференции недолго, выступив перед соратниками с короткой речью.

Лидером отделения партии стал Игорь Моляков, который в феврале 2020 года перешёл работать в Госдуму. Напомним, в марте 2019 года Моляков, являющийся лидером фракции справороссов в Госсовете, ушёл с зарплатной должности в чувашском парламенте, ссылаясь на работу на «федеральном уровне»: он стал советником лидера партии Сергея Миронова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января глава Чувашии Михаил Игнатьев указом президента РФ Владимиром Путиным был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Временное исполнение обязанностей было возложено на Олега Николаева, который на тот момент был лидером чувашских справороссов и главой комитета Госдумы по делам национальностей.

В нижней палате парламента Николаев представлял три региона — Марий Эл, Чувашию и Ульяновскую область. Его сменил в Госдуме Игорь Моляков.

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