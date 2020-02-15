Мюнхен, Германия, , 18:29 — REGNUM Ограничительные меры против Российской Федерации ничего не изменили. Об этом заявил 15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон напомнил о замороженных конфликтах, которые «множатся», а также о недоверии между странами.

«Санкции … совершенно в России ничего не изменили», — отметил глава Франции.

При этом Макрон добавил, что санкции дорого обходятся не только РФ, но и странам ЕС.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля Госдеп США сообщил о введении новых ограничительных мер в отношении российских предприятий машино‑ и приборостроения.