Тегеран, , 18:18 — REGNUM Глава космических сил Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амирали Гаджизаде заявил, что союзники Ирана должны объединиться, чтобы изгнать США из региона, об этом 15 февраля сообщает телеканал Al-Masirah.

«Мы должны объединить наши усилия для того, чтобы добиться вывода американских сил из региона, а также для уничтожения сионистского режима», — отметил военный в комментарии журналистам телеканала.

Напомним, обострение ситуации в регионе Ближнего Востока началось после того, как вооруженные силы США убили иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада, 3 января 2020 года.

В ответ на это преступление парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных вооруженных сил со своей территории, однако это ни к чему не привело.

Читайте ранее в этом сюжете: План Трампа призван создать революционную волну в исламском мире — Седиги