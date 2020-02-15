Берлин, , 18:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании фонда восстановления Донбасса и анонсировал учреждение министерства, в ведении которого будут соответствующие вопросы. Об этом 15 февраля он сообщил во время Украинского ланча на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинский лидер подчеркнул, что фонд будет финансироваться по двум каналам, первый — это международный, то есть средства будут поступать от международных партнеров, организаций и фондов, второй — государственный, в рамках которого будут привлекаться средства от субъектов частного сектора и индивидуальных доноров.

«Мы также планируем создать министерство по этим вопросам в ближайшее время», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, во время которых украинский лидер поблагодарил Столтенберга «за неизменную солидарность альянса с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений страны».

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